Общество 20 февраля 2024, 04:41 Статью за саботаж в период СВО предложили ввести в Уголовный кодекс В Совфеде обсудили введение уголовной ответственности за саботаж в период СВО Freepik

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В Совете Федерации России предоставили закон о введении в государстве уголовной ответственности за саботаж, совершенный во время специальной военной операции. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Как отметила член комитета Совфеда по конституционному законодательству Ольга Ковитиди, из-за проведения спецоперации зарубежные спецслужбы предпринимают большое количество попыток помешать российской стороне не только на поле боя, но и среди мирных граждан.

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Для борьбы с этим она предложила ввести в Уголовный кодекс страны понятие саботажа. Под ним будет подразумеваться умышленное скрытое противодействие государственной политике и управлению, которое причинило существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.

Ковитиди отметила, что нужна четкая формулировка для внесения законопроекта в УК России, поэтому его пока не направили в Государственную думу.

Ранее в письме Госинспекции труда по Нижегородской области заявили, что сотрудников, раскрывших размер своих зарплат, могут уволить и привлечь к дисциплинарной ответственности. Наказание последует, если запрет на разглашение заработной платы есть в договоре, который работник подписал.