Захарова: НАТО давно воюет против России руками Украины и затягивает конфликт

НАТО поставляет оружие Украине, помогая ей противостоять России. Это затягивает спецоперацию и убеждает власти этой страны в безнаказанности преступлений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликовали на официальном сайте ведомства.

Также она заявила, что фактически НАТО воюет против России руками ВСУ.

«Все очевиднее становится, что, отрицая свое открытое вступление в конфликт, Североатлантический блок фактически давно воюет на стороне и руками Украины — против России», — заявила она.

Захарова напомнила, что ВСУ регулярно совершает преступления против мирных граждан. Она заявила, что поставки оружия Украине — безмолвная поддержка жестокого обращения с населением.

«[НАТО] поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины», — сказала она.

Также Захарова обвинила Альянс в затягивании конфликта.

«Продолжая обеспечивать Украину дополнительным вооружением, Альянс ведет дело к затягиванию конфликта. Поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины», — написано на сайте МИД.