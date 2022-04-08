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    08 апреля 2022, 17:22

    Захарова: НАТО давно воюет против России руками Украины и затягивает конфликт

    Анна Усачева

    НАТО поставляет оружие Украине, помогая ей противостоять России. Это затягивает спецоперацию и убеждает власти этой страны в безнаказанности преступлений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликовали на официальном сайте ведомства.

    Захарова: НАТО давно воюет против России руками Украины и затягивает конфликт

    Также она заявила, что фактически НАТО воюет против России руками ВСУ.

    «Все очевиднее становится, что, отрицая свое открытое вступление в конфликт, Североатлантический блок фактически давно воюет на стороне и руками Украины — против России», — заявила она.

    Захарова напомнила, что ВСУ регулярно совершает преступления против мирных граждан. Она заявила, что поставки оружия Украине — безмолвная поддержка жестокого обращения с населением.

    «[НАТО] поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины», — сказала она.

    Также Захарова обвинила Альянс в затягивании конфликта.

    «Продолжая обеспечивать Украину дополнительным вооружением, Альянс ведет дело к затягиванию конфликта. Поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины», — написано на сайте МИД.