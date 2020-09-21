В Совете депутатов Новосибирска ответили на вопрос о коллеге, попросившей подписчиков скинуться ей на подарок

Много шума наделала история чиновницы из Новосибирска Натальи Пинус. Она в соцсетях решила собрать себе денег на подарок. В Совете депутатов города прокомментировали «360» этот случай.

Мы ее личные активности в соцсетях не готовы комментировать. Это ее личный праздник был, день рождения. Я так понимаю, она попросила своих друзей, кто хочет, поучаствовать в подарке. Поэтому не вижу причины, чтобы мы могли комментировать новость как Совет депутатов Никита Маньшин заместитель начальника отдела информационного обеспечения и мониторинга Совета депутатов города Новосибирска.

Жалоб в совет на Пинус не поступило. Маньшин отметил, что Наталья не получает в совете никаких денег.

«Это ее общественная работа тут», — отметил он.

Ранее стало известно, что Наталья Пинус попросила своих подписчиков во «ВКонтакте» по желанию сделать ей подарок на день рождения и перечислить деньги на муфельную печь для обжига керамики. Она стоит 100 тысяч рублей. По словам депутата, сама она такую сумму на свою мечту тратить не станет. В комментариях многие осудили женщину.