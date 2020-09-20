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    20 сентября 2020, 20:11

    Новосибирский депутат попросила скинуться ей на подарок

    Алена Макаренко

    Депутат городского совета Новосибирска Наталья Пинус попросила своих подписчиков во «ВКонтакте» скинуться ей на подарок в день рождения. Соответствующий пост она опубликована на своей страничке в соцсети.
    Новосибирский депутат попросила скинуться ей на подарок

    Девушка мечтает о собственной муфельной печи для обжига керамики. А то сейчас ей приходится обжигать изделия у других людей.

    «Стоит печь около 100 тысяч рублей. Я сама себе эту штуку, ну точно не куплю. Просто рука не поднимется», — написала депутат.

    После она добавила, что будет признательна, если ей помогут в покупке. В завершении поста Пинус указала номер своей банковской карты.

    Депутат отмечает 46-летие.

    Пост вызвал противоречивую реакцию среди подписчиков. «Кто-то думает, что это шутка, кто-то — что твой аккаунт взломали. Есть предположение, что ты планируешь подарить потом печь дому творчества какому-нибудь», — написали одни.

    Другие назвали сообщение Пинус наглостью. Они посчитали «позорищем выпрашивание денег на свои игрушки».

    Ранее пользователи портала Reddit перечислили худшие подарки, которые когда-либо получали на день рождения. Среди них использованная раскраска и кусок ткани, из которой обещали сшить ночнушку.

    Новости SMI.FM