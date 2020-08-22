В «Союзе матерей России» оценили идею выдавать многодетным семьям автомобили

Бесплатная машина для многодетной семьи — это очень полезная инициатива, так как в таких семьях авто никогда не бывает лишним. О монетизации в этой ситуации говорить не стоит, так как для государства это будет обременительно. Так оценила идею выдавать многодетным семьям машины член президиума «Союза матерей России» Елена Гудович во время разговора с «360».

«Очень полезная [инициатива]. Машины в многодетной семье никогда лишними не бывают. Все зависит от того, какую машину [планируют выдавать] и как это будет делаться», — заявила Гудович.

Она подчеркнула, что в последние годы все льготы для многодетных носят заявительный характер. Родители вынуждены бегать в соцзащиту и добиваться их. На вопрос, а не лучше ли помочь многодетным лишними деньгами, Гудович ответила, что монетизации ждать не стоит.

«Монетизация этой инициативы убьет ее, потому что с точки зрения государства это обременительно», — подытожила собеседница.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать машины российского производства семьям, в которых родился пятый ребенок. Он поделился своей идеей с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым в письме.