facebook_pixel
    22 августа 2020, 08:54

    Автомобили предложили выдавать многодетным семьям в России

    Андрей Иванов

    Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать машины российского производства семьям, в которых родился пятый ребенок. Своей идеей он поделился с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым. Парламентарий направил главе ведомства соответствующее письмо.
    Автомобили предложили выдавать многодетным семьям в России

    «Просим вас рассмотреть возможность обеспечения семей при рождении пятого ребенка единожды автомобилями вместимостью не менее семи мест отечественного производства на правах собственности за счет федеральных средств», — приводит RT текст письма Сухарева.

    Депутат подчеркнул, что поддержка многодетных семей — это один из приоритетов российского государства. Бесплатный автомобиль станет реальной помощью для россиян, которые воспитывают пятерых детей.

    Ранее председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец обратилась в правительство с предложением увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%. По ее мнению, многодетных родителей, которые лишились работы во время пандемии, необходимо вообще освободить от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

    Новости SMI.FM