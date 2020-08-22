Автомобили предложили выдавать многодетным семьям в России

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать машины российского производства семьям, в которых родился пятый ребенок. Своей идеей он поделился с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым. Парламентарий направил главе ведомства соответствующее письмо.

«Просим вас рассмотреть возможность обеспечения семей при рождении пятого ребенка единожды автомобилями вместимостью не менее семи мест отечественного производства на правах собственности за счет федеральных средств», — приводит RT текст письма Сухарева.

Депутат подчеркнул, что поддержка многодетных семей — это один из приоритетов российского государства. Бесплатный автомобиль станет реальной помощью для россиян, которые воспитывают пятерых детей.

Ранее председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец обратилась в правительство с предложением увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%. По ее мнению, многодетных родителей, которые лишились работы во время пандемии, необходимо вообще освободить от оплаты жилищно-коммунальных услуг.