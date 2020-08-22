Автомобили предложили выдавать многодетным семьям в России
«Просим вас рассмотреть возможность обеспечения семей при рождении пятого ребенка единожды автомобилями вместимостью не менее семи мест отечественного производства на правах собственности за счет федеральных средств», — приводит RT текст письма Сухарева.
Депутат подчеркнул, что поддержка многодетных семей — это один из приоритетов российского государства. Бесплатный автомобиль станет реальной помощью для россиян, которые воспитывают пятерых детей.
Ранее председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец обратилась в правительство с предложением увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%. По ее мнению, многодетных родителей, которые лишились работы во время пандемии, необходимо вообще освободить от оплаты жилищно-коммунальных услуг.