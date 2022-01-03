Министр просвещения предложил ввести шведский стол в школьных столовых

Министр просвещения России Сергей Кравцов в беседе с газетой «Известия» рассказал об идее внедрения практики шведского стола в школьных столовых.

По словам Кравцова, наиболее трудно в питании достичь правильного баланса между вкусовыми качествами блюд и полезностью.

Одним из вариантов решения вопроса он назвал внедрение шведского стола, где блюда будут выбирать сами школьники.

«Сделать это можно уже сегодня, ведь этот вопрос входит в компетенцию образовательных организаций», — рассказал Кравцов.

Ранее он также объяснил, что переход школ на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) не означает того, что в учреждениях будут вводиться новые предметы, а существующие, наоборот, отменяться.