facebook_pixel
    03 января 2022, 02:41

    Минпросвещения не будет отменять действующие школьные предметы

    Глава Минпросвещения Кравцов: министерство не будет отменять действующие школьные предметы

    Ирэна Вороник

    Переход школ на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) не означает того, что в учреждениях будут вводиться новые предметы, а существующие, наоборот, отменяться. Такое заявление сделал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью газете «Известия».

    Минпросвещения не будет отменять действующие школьные предметы

    «Переход на новые ФГОС не предполагает ни введения новых, ни отмены существующих школьных предметов. Конкретизируется лишь содержание изучаемого. Например, установлены требования к предметным результатам при углубленном изучении некоторых дисциплин — скажем, предмета «математика», включая курсы «алгебра», «геометрия» и «вероятность и статистика», — рассказал он.

    Кроме того, Кравцов отметил, что материалы ЕГЭ, который уже в текущем году будет проходить по новым стандартам, сильных изменений не претерпят, в частности, задания для школьников не станут сложнее. По его словам, результаты экзаменов для выпускников 9-х классов (государственная итоговая аттестация) показывает, что школьники в целом могут справиться с подобными вопросами.

    Кроме того, Кравцов заявил, что министерство готовит рекомендации по созданию идеальной школы. В том числе, это коснется и советам педагогам, тех программ, по которым они работают. Есть рекомендации по составлению расписания для детей, по организации кружков, спортивных секций.