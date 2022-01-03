Минпросвещения не будет отменять действующие школьные предметы

Переход школ на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) не означает того, что в учреждениях будут вводиться новые предметы, а существующие, наоборот, отменяться. Такое заявление сделал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью газете «Известия».

«Переход на новые ФГОС не предполагает ни введения новых, ни отмены существующих школьных предметов. Конкретизируется лишь содержание изучаемого. Например, установлены требования к предметным результатам при углубленном изучении некоторых дисциплин — скажем, предмета «математика», включая курсы «алгебра», «геометрия» и «вероятность и статистика», — рассказал он.

Кроме того, Кравцов отметил, что материалы ЕГЭ, который уже в текущем году будет проходить по новым стандартам, сильных изменений не претерпят, в частности, задания для школьников не станут сложнее. По его словам, результаты экзаменов для выпускников 9-х классов (государственная итоговая аттестация) показывает, что школьники в целом могут справиться с подобными вопросами.

Кроме того, Кравцов заявил, что министерство готовит рекомендации по созданию идеальной школы. В том числе, это коснется и советам педагогам, тех программ, по которым они работают. Есть рекомендации по составлению расписания для детей, по организации кружков, спортивных секций.