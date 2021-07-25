В РЖД рассматривают предложение о поощрении пассажиров за вакцинацию

В РЖД рассматривают вариант о программе поощрения для прошедших вакцинацию от коронавируса пассажиров. Об этом рассказал первый замгендиректора холдинга Дмитрий Пегов.

Было много разных предложений, отметил Пегов, и сейчас они рассматриваются.

«Самое главное, чтобы эти предложения были актуальны для пассажиров», — приводит его слова агентство «Прайм». Так Пегов ответил на вопрос о том, в каком статусе разработка предложений о поощрении пассажиров, привившихся от коронавируса.

В Нижегородской области дополнен перечень сотрудников, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса в регионе. Также увеличен срок прохождения полного курса иммунизации — до 30 августа. Так профилактические прививки против коронавируса обязаны сделать сотрудники гостиниц, а также работники сферы доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской.