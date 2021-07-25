Власти Нижегородской области расширили список профессий для обязательной вакцинации

В Нижегородской области дополнен перечень сотрудников, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса в регионе. Также увеличен срок прохождения полного курса иммунизации — до 30 августа, сообщил «Интерфакс».

Из постановления, которое распространила пресс-служба территориального управления Роспотребнадзора, следует, что профилактические прививки против коронавируса обязаны сделать сотрудники гостиниц, а также работники сферы доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской.

Документ обязывает работодателей провести вакцинацию не менее 60% численности сотрудников до 30 августа, а для работников образования — до 20 августа.

Масштабная прививочная кампания началась в России в декабре 2020 года. Первый компонент вакцины уже получили 33,6 миллиона человек. Темп вакцинации вырос, когда регионы начали вводить новые ковидные ограничения после вспышки коронавируса в начале лета.