Священник попросил не приносить в церковь сало и колбасу на Пасху

Верующие могут освятить на Пасху любые продукты, однако мясо, окорока и сало в храмы все-таки лучше не заносить. Об этом заявил богослов Стефан Домусчи.

Он напомнил, что в церковь не заносят мясо, и дело тут не в том, что это может что-то осквернить или кого-то оскорбить, написало РИА «Новости».

«Раз есть такая традиция, хорошо бы сало, окорока, колбасы в храм не приносить, чтобы никого не смущать и не расстраивать», — пояснил он.

Настоятель московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне протоиерей Павел Великанов обратил внимание, что главная цель праздничной трапезы — единение людей через «совместное вкушение».

«Мы все-таки не просто хотим, чтобы качество нашего пищеварения при освящении продуктов выскочило на космический уровень», — добавил священнослужитель.

Православная Пасха в этом году отмечается 2 мая. При посещении праздничных богослужений нужно будет соблюдать перчаточно-масочный режим. В 2020 году из-за пандемии прихожан не пускали в храмы на Пасху. Но сейчас в РПЦ не видят причин вводить такие строгие ограничения.

При этом в ряде регионов было принято решение отказаться от масштабных крестных ходов во время Пасхи. Их уже отменили в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.