В РПЦ призвали девушек искать мужа в храме

Девушкам следует проявлять больше внимания к прихожанам во время богослужений в храмах и на занятиях по катехизации, считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС РЦП) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). По его словам, среди них можно встретить достойного мужчину, а впоследствии и мужа.

«Почаще ходите в храм, присматривайтесь к прихожанам мужского пола, которые участвуют в богослужении, ходите на занятия по катехизации в воскресную школу, и я надеюсь, что вы обретете там свою вторую половину», — сказал митрополит Иларион в эфире телеканала «России 24».

По словам священнослужителя, он знает много историй, когда знакомство будущих пар происходило во время богослужения в храме. Подобные браки между прихожанами нередко становятся крепкими и прочными, поэтому своего партнера стоит искать в церкви.

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