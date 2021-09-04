Внесение исправлений в житие митрополита Филиппа допустили в РПЦ

В Русской православной церкви допустили внесение изменений в житие святителя Филиппа. Его отредактируют, если версия об убийстве митрополита Московского Малютой Скуратовым не подтвердится.

Член синодальной комиссии по канонизации святых и межсоборного присутствия РПЦ, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин рассказал РИА «Новости», что история смерти святителя Филиппа может стать предметом изучения для светских и церковных историков.

«Что касается возможности внесения изменений в житие, то, разумеется, жития не являются Священным писанием, которое не подлежит редактированию», — заметил он.

Цыпин обратил внимание, что при необходимости или возможности внесения изменений в богослужебный текст в связи с новыми обстоятельствами решение будет приниматься официально.

При изучении событий далекого прошлого, добавил он, зачастую интерпретация зависит от личного взгляда исследователя на произошедшее. Церковь при этом не обязана соглашаться с утверждениями исторической науки. Для редактирования жития святых необходимы «особенно тщательные исследования».

Президент РФ Владимир Путин заметил, что Малюта Скуратов мог быть непричастен к смерти митрополита Филиппа. Альтернативную версию гибели священнослужителя он рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).