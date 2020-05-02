В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии COVID-19

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступила с инициативой ввести мораторий на аборты в России на время вспышки коронавируса нового типа.

Как сообщило РИА «Новости», в комиссии рассматривают аборт как «плановую операцию, не являющуюся лечебной процедурой, но которая несет серьезную угрозу здоровью матери и последующих детей».

«Считаем, что в условиях коронавирусной инфекции операции по производству медицинского аборта могут способствовать распространению инфекции COVID-19 как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала», — отметил ответственный секретарь комиссии священник Федор Лукьянов.

Он обратился к государственным и частным клиникам с предложением «добровольно отказаться от процедуры аборта на время COVID-19 и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей».

«Также поддерживаю рекомендации министра здравоохранения Михаила Мурашко по приостановке российскими клиниками репродуктивной медицины протоколов ЭКО в связи с общей эпидемиологической обстановкой», — отметил Лукьянов.

Ранее сообщалось, что Минздрав разрешил лечить беременных с легкой формой коронавирусной инфекции дома, но при средних или тяжелых симптомах женщин рекомендовали госпитализировать, причем отсутствие эффекта от лечения могут признать основанием для прерывания беременности.