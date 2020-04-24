    24 апреля 2020, 23:30

    В РПЦ осудили пасхальные службы «для избранных» во время коронавируса

    Арина Гудилова

    В некоторых храмах на минувших выходных прошли пасхальные службы. Правда, они были «для избранных», не каждый смог на них попасть. В Русской православной церкви осудили такие мероприятия во время пандемии.
    В РПЦ осудили пасхальные службы «для избранных» во время коронавируса

    Об этом РБК сообщил руководитель управления по работе с общественными организациями Синодального отдела РПЦ протоиерей Димитрий.

    «Я не отношусь положительно к тому, что эти службы были», — заявил протоиерей, добавив, что он сам проводил службу в пустом храме.

    Димитрий призвал думать не только о себе, но и о других людях. Но отметил, что все же понимает желание людей «разделить пасхальную радость».

    В этом году богослужения и крестный ход на Пасху прошли без прихожан. Благословить куличи и пасхи дома можно было самостоятельно.

    В России зафиксировано 68 622 случая заражения инфекцией. За последние сутки зафиксировано 5849 новых заболеваний. Погибли 615 человек, по данным стопкоронавирус.рф.