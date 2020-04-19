Праздновать лучше дома

Большинство представителей церкви отнеслись с пониманием к карантинным мерам и призвали прихожан воздержаться от посещения храмов даже во время праздника Воскресения Христова. Главные же пасхальные обряды — богослужение и крестный ход — прошли без прихожан и транслировались онлайн. Кроме того, священники рассказывали прихожанам, как освящать куличи самостоятельно.

А для ленивых в магазинах продавали уже заранее освященные куличи.

В общем, все условия для того, чтобы праздновать Пасху дистанционно, были обеспечены. И многие жители проявили сознательность и не стали нарушать карантин во время праздника, хотя и выразили сожаление из-за невозможности посетить храм.

Служба важнее коронавируса

Впрочем, далеко не во всех российских городах на Пасху закрывали храмы. Несмотря на то, что местные власти и священники призывали жителей оставаться дома, официального запрета на посещение церквей не было. Например, в Соликамске местный архиепископ отказался закрывать двери для прихожан, но предупредил, что решение о посещении храма каждый принимает на свой страх и риск.

То же самое произошло в городе Шумерле в Чувашии — власти настоятельно рекомендовали жителям соблюдать карантин, а на Пасху местный телеканал организовал трансляцию из храма. Однако людей это не остановило и прихожане все же присутствовали на богослужении.

Присутствовали прихожане и в храме в Чите. Но санитарные меры соблюдали — были в масках и держались на расстоянии друг от друга.

Источник фото: РИА «Новости»

А вот в Новосибирске храмы закрыли, но отмечать рядом с ними никто не запрещал, поэтому некоторые прихожане присутствовали при богослужении прямо за заграждением.

Источник фото: РИА «Новости»

К сожалению, не обошлось и без эксцессов. Например, в Санкт-Петербурге 10 местных жителей во главе со священником, отлученным несколько лет назад от церкви, устроили импровизированный крестный ход, который прервала полиция. Священника задержали, и теперь в отношении него будет заведено административное дело.

Особенно же напряженная обстановка сложилась во время Пасхи в Челябинске. В день праздника у храмов, во время богослужений, поставили полицейских — видимо, чтобы отгонять назойливых журналистов.

Накануне местные прихожане как ни в чем не бывало пришли освящать куличи. Народу, несмотря на карантин, собралось достаточно.

Это при том, что в городе нарушителей фиксируют камеры и задерживают. Как сообщают местные СМИ, за один только вечер 17 апреля около 50 человек были доставлены в полицию.