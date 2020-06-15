    15 июня 2020, 19:40

    В России заработают более трех тысяч информационных стоек по голосованию за поправки

    Мария Шагиахметова

    На территории всей страны заработают более трех тысяч информационных стендов, на которых россиян будут ждать волонтеры, готовые рассказать подробно о голосовании за поправки в Конституции. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Подготовка к голосованию начинается с информирования населения, поэтому во многих города будут развернуты более трех тысяч специальных стендов со всей необходимой информацией. Кроме этого у стоек будут дежурить волонтеры. Они проходили специальное обучения и готовы ответить на вопросы россиян, а также оказать необходимую помощь.

    В России заработают более трех тысяч информационных стоек по голосованию за поправки | Изображение 1
    Источник фото: РИА «Новости»

    «Все волонтеры будут обеспечены средствами индивидуальной защиты», — пояснил председатель совета Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев. Он также рассказал, что уже закуплено более пяти миллионов средств защиты. Маски и перчатки вскоре будут доставлены в разные уголки страны.

    На всех стендах будет размещена подробная информация о голосовании. Там же будут раздавать буклеты с информацией и наклейки для детей. Принять участие в голосование можно уже с 25 июня.