В России заработают более трех тысяч информационных стоек по голосованию за поправки

Подготовка к голосованию начинается с информирования населения, поэтому во многих города будут развернуты более трех тысяч специальных стендов со всей необходимой информацией. Кроме этого у стоек будут дежурить волонтеры. Они проходили специальное обучения и готовы ответить на вопросы россиян, а также оказать необходимую помощь.

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«Все волонтеры будут обеспечены средствами индивидуальной защиты», — пояснил председатель совета Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев. Он также рассказал, что уже закуплено более пяти миллионов средств защиты. Маски и перчатки вскоре будут доставлены в разные уголки страны.

На всех стендах будет размещена подробная информация о голосовании. Там же будут раздавать буклеты с информацией и наклейки для детей. Принять участие в голосование можно уже с 25 июня.