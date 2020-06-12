Проголосовать по поправкам к Конституции можно уже с 25 июня. Объясняем, как принять участие удаленно

До 21 июня жители столичного региона могут подать заявку на электронное участие в голосовании по поправкам к Конституции. Само событие в дистанционном режиме пройдет с 25 по 30 июня. «360» рассказывает, как принять участие.

Сейчас заявки на участие в электронном голосовании подали уже более 500 тысяч человек. Запись ведется на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня.

Кто может проголосовать?

Для участия в электронном голосовании обязательно должна быть постоянная регистрация в Москве. Гражданин также должен быть совершеннолетним и иметь российское гражданство, личный кабинет на сайтах mos.ru или gosuslugi.ru. При этом, если вы захотите проголосовать через последний сайт, необходимо будет подтвердить свой аккаунт.

Для того, чтобы создать профили на mos.ru и gosuslugi.ru, необходимо указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, номер телефона, паспортные данные, номер СНИЛС и адрес постоянной регистрации в Москве.

Завести аккаунт лучше заранее, так как на проверку данных может потребоваться некоторое время. Проверяться информация будет через государственную автоматизированную систему «Выборы» — базу данных участников голосования.

Как проголосовать?

Электронное голосование начнется 25 июня, в 10:00, на специально созданном портале. После того, как вы подали заявку, чтобы проголосовать за или против принятия поправок к Конституции, необходимо перейти на страницу голосования (для портала mos.ru и для портала gosuslugi.ru).

Необходимо будет снова внести фамилию, имя и отчество, номер телефона, а также паспортные данные и информацию о регистрации.

После успешного прохождения проверки вы получите подтверждение — очень важно внимательно заполнять информацию в личных кабинетах, так как она будет сверяться с подтвержденными данными порталов mos.ru и gosuslugi.ru. В личный кабинет вам придет подробная инструкция о порядке голосования.

После того, как вы авторизуетесь (в даты предварительного электронного голосования — с 25 по 30 июня), откроется страница электронного бюллетеня. Для получения доступа к голосованию вам придет код подтверждения по SМS на номер, указанный в вашем аккаунте. После этого вам нужно будет выбрать, хотите ли вы принять поправки к Конституции или нет, и отправить форму.

Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени пользователи смогут до 19:59 этого дня. При этом электронное голосование и ваш голос в электронном варианте ничем не отличается от классического бумажного аналога, поэтому можно свободно выбрать тот способ голосования, который вам удобен.

Если вопросы по поводу электронного голосования все еще остались, их можно задать специалистам горячей линии по телефону +7 (800-22) 2-55-52 или по электронной почте info@2020og.ru.

Основное голосование пройдет 1 июля.