В России запретят задерживать медобследования для инвалидности

Министерства здравоохранения и труда вынесут на рассмотрение законопроект, запрещающий нарушение сроков медобследований для установления инвалидности.

«Минздравом России совместно с Минтрудом России прорабатывает вопрос о фиксации в действующем законодательстве нормы о недопустимости превышения сроков медицинских обследований, необходимых для проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ), указанных в Программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи», — передает «Интерфакс» официальное сообщение пресс-службы Минздрава.

До этого Минздрав в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» изменил регламент лечения пациента после установки онкологического диагноза или подозрения на него, которые помогут устранить проволочки.

Ранее сообщалось, что заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай назвал фильм Юрия Дудя о ВИЧ полезным и полным важной информации не смотря на то, что не согласен с подачей некоторых фактов.