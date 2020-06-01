В России ввели штрафы до 1 млн рублей за нарушения организации отдыха детей

В России будут штрафовать за нарушение законов в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Нарушителям грозят санкции от 500 тысяч до миллиона рублей.

В частности, изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях России, пишет РИА «Новости». Организациям или индивидуальным предпринимателям, которые организуют отдых детей грозит административный штраф от 500 тысяч до миллиона рублей в том случае, если их предприятия не включены в специальный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о том, что детским лагерям необходимо выполнить рекомендации, чтобы начать работу летом.

Из-за пандемии коронавируса российские школьники больше месяца учатся дистанционно. В таком же формате проходит и подготовка к ЕГЭ у учеников 11-х классов. Однако сами экзамены выпускники будут сдавать очно — с соблюдением новых норм безопасности.