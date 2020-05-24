Коронавирус учебе не помеха. Как изменятся ЕГЭ и правила поступления в вузы из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса российские школьники больше месяца учатся дистанционно. В таком же формате проходит и подготовка к ЕГЭ у учеников 11-х классов. Однако сами экзамены выпускники будут сдавать очно — с соблюдением новых норм безопасности. Подробнее — в материале «360».

Здоровье, работа, финансы, отношения, отдых, учеба — все так или иначе адаптировалось к новым обстоятельствам. Даже отпуск на даче уже не кажется заурядным. Но больше остальных из вышеупомянутого списка изменилось образование, точнее, его формат. Онлайн-уроки, онлайн-контрольные, онлайн-собрания, онлайн-выпускные. А вот ЕГЭ — офлайн. То есть в школе, за партами — как обычно.

Всероссийский старт проведения единых госэкзаменов назначен на 29 июня. Продолжительность тестирования останется такой же — в среднем три с половиной часа.

ЕГЭ в 2020 году будет проводиться лишь для тех выпускников школ, которые планируют в сентябре поступать в вузы. Ребята, у которых другие планы, получат аттестаты уже в июне. Без сдачи ЕГЭ Майя Майсурадзе директор гимназии им. Е. М. Примакова.

Такое решение приняли, чтобы сократить количество выпускников на тестировании. Это безопаснее, чем собирать полные классы во время эпидемии. Если ребенок пока не собирается куда-либо поступать, он может прийти и сдать экзамен в резервный день. Каждая школа формирует свой календарь для таких школьников на остаток 2020 и первую половину 2021 года.

Резервные дни для сдачи госэкзаменов можно уточнить у руководства школ. Если ребенок не настроен сдавать ЕГЭ в этом году, он сможет пройти тестирование в 2021-м.

Те дети, которые готовы поступить в вузы этим летом, начнут сдавать экзамены в конце июня: 29 числа в школах проведут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Русский язык ученики будут сдавать два дня подряд — 2 и 3 июля. Это нужно, чтобы сохранить в классах небольшое количество учеников даже во время самого массового экзамена. 6 июля пройдет ЕГЭ по математике.

Подготовка к экзамену

Несмотря на наступление лета, онлайн-консультации во многих школах будут продолжаться вплоть до проведения экзаменов. Помимо этого, дети получают помощь репетиторов. При этом прогнозы что у одних, что у других позитивные — они уверены, что школьники смогут показать хорошие результаты на ЕГЭ.

ЕГЭ — это все-таки срез знаний за все годы. И то, что последние два-три месяца ученики учились дистанционно, не должно повлиять на результаты экзаменов Александра Бондарева репетитор по математике из Талдомского городского округа.

Многие правила, которые уже давно ассоциируются со сдачей единого госэкзамена, сохранятся — речь идет о запрете на смартфоны и шпаргалки, а также обязательные черные гелиевые ручки. Однако к ним добавится ряд новых обязательных требований: дезинфекция классов, проверка температуры учащихся, антисептики и соблюдение социальной дистанции — ученики должны будут находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

Поступление в вузы

Гораздо важнее изменения, которые приняли при проведении приемных кампаний. Точные сроки пока не известны: во многих вузах прием на очное обучение начнется с конца июня, как обычно. Однако когда он закончится, учебные заведения пока не решили. Но самое важное изменение заключается в другом — заявление в вуз можно подать прямо из дома.

Будут подавать документы не выходя из дома. Смогут выбирать те вузы, до которых в режиме реального времени никогда не доехали бы. А оригиналы документов об образовании и медсправки смогут предоставить в течение первого учебного года в своем университете Ирина Щеглова ответственный секретарь приемной комиссии МГОУ.

Если специальность, которую выбрал выпускник, предусматривает вступительные экзамены, то их проведут дистанционно.

Вырастет ли минимальный порог по баллам для поступления на бюджет? Скорее всего.

Во-первых, у выпускников в этом году появился еще один месяц для подготовки к ЕГЭ. Во многих тестовых заданиях можно еще разобраться. Во-вторых, раз все подается дистанционно, в популярных вузах увеличится количество заявок на места.

Тем не менее все это неплохая возможность для подачи документов именно туда, куда мечтал. Ведь далеко ездить — даже выходить из дома — для этого не нужно. Вуз Москвы, Санкт-Петербурга или любого другого города — теперь неважно. Все получится!