Законодательство о домашнем насилии в России ужесточат

В России пересмотрят статью уголовного кодекса о побоях. Изменения могут коснуться и рассмотрения дел о домашнем насилии: их нельзя будет прекратить по примирению сторон.

Действующее законодательство предполагает уголовное преследование по статье 116 УК РФ для тех, кто совершил повторное правонарушение. Несовершенство формулировки нередко приводит только к административной статье, сообщила газета «Известия».

Конституционный суд на днях принял решение о пересмотре указанной статьи, по которой проходит часть дел о домашнем насилии. Поводом для этого послужила жалоба женщины из Оренбургской области, неоднократно избитой братом. За второе избиение указание для него было уголовным, а за следующее — снова административное.

Затрагивающий проблему домашнего насилия законопроект практически одновременно с вердиктом КС внес в Госдуму Верховный суд. В документах указывается на возможность переводить такие дела в частно-публичное обвинение.

Изменения приведут к тому, что по примирению сторон разбирательство уже не прекратят. Кроме того, сбор доказательств ляжет не только на пострадавшую сторону, но и на правоохранителей.

В общественных организациях назвали вынесенное Конституционным судом постановление большой победой. А изменения от Верховного суда в итоге могут обеспечить женщинам официальную защиту и поддержку.