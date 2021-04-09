Конституционный суд обязал внести изменения в статью о домашнем насилии

Конституционный суд России (КС) встал на сторону жертв домашнего насилия и обязал законодательные власти внести изменения в статью Уголовного кодекса. Он посчитал несоответствующей конституции статью о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию.

«Любое посягательство на личность, ее права и свободы, а тем более на физическую неприкосновенность, является и посягательством на человеческое достоинство. Государство обязано обеспечить противодействие насилию, а также выбрать вид ответственности и соразмерные меры наказания», — сообщили на сайте суда.

В постановлении указано, что в статье 116.1 УК РФ ответственность за побои впервые или в последующие разы одинаковая, даже если с виновного не снята судимость за аналогичное преступление. По утверждению КС, законодатель должен был учитывать в статье в какой раз человек привлекается к ответственности и ужесточить меру наказания.

«В еще большей степени на недостаточность административного наказания и невыполнение государством своих обязанностей по защите личности указывает осуществление насилия над одним и тем же потерпевшим. Это дает основания для применения государством наиболее строгих — уголовно-правовых — средств защиты», — заявили на сайте суда.

В постановлении КС отмечается, что законодателям необходимо внести изменения в статью и установить компенсации для потерпевших, в делах которых будет применяться оспоренная норма.