В России упали продажи водки

Кроме того, аналитики зафиксировали падение продаж на 37% по отношению к неделе с 16 по 22 марта.

Снижение продаж наблюдалось не только на водку, но и на другие алкогольные напитки. В среднем они упали на 24–58%. По отношению к началу марта реализация пива упала на 26%.

При этом в марте самым большим спросом пользовались импортные напитки, указали в Росалкогольрегулировании. Это происходило из-за того, что россияне ожидали роста цен на них.

Низкий спрос, по мнению экспертов, связан с тем, что люди уже сделали запасы.

«В период ажиотажного спроса потребители делали запасы, в том числе и алкоголя. Они постепенно, но незначительно пополняются», — отметил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Однако, он считает, что эта динамика изменится. По словам Дробиза, покупатели переходят в режим жесткой экономии, не всем удалось сохранить работу и стабильный доход, что будет отражаться на покупках алкоголя.

Директор по работе с ритейлерами Nielsen Россия Константин Локтев рассказал, что с начала марта продажи алкоголя в крупнейших розничных сетях росли каждую неделю (по сравнению с аналогичными периодами 2019 года).

Коронавирус уже успел добраться до алкогольного лобби. В разных странах власти вводят ограничения или полный запрет на продажу алкогольной продукции. Объясняется это в основном снижением иммунитета граждан или увеличением количества преступлений. Какие государства уже прибегли к таким запретам — в материале «360».