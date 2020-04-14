Алкоголь проигрывает коронавирусу. Страны переходят на «сухой закон»

Коронавирус добрался до алкогольного лобби. Власти разных стран вводят ограничения или полный запрет на продажу алкогольной продукции. Объясняется это в основном снижением иммунитета граждан или увеличением количества преступлений. Какие государства уже прибегли к таким запретам — в материале «360».

Франция

Во французском регионе Эна запретили продажу алкоголя. Власти опасаются, что крепкие напитки станут причной роста насилия в семье. Продажа алкоголя на вынос запрещена во всех без исключения торговых точках региона.

Австралия

Крупные ритейлы в Австралии ввели национальный лимит на алкоголь. Чтобы жители панически не сметали алкогольные напитки, и не оставляли пустые полки в магазине, введены ограничения на продажу в одни руки. Одному человеку нельзя купить больше 12 бутылок вина и двух ящиков пива или сидра.

Жители Австралии тут же бросились штурмовать магазины и соцсети. Многие шутят, что это один из «темных дней в жизни страны».

«Многие мои друзья, которые не участвовали в панической закупке продуктов, сейчас сходят с ума и закупают груду алкоголя. Это так странно».

«Моя первая паническая покупка сегодня».

«Национальные ограничения на выпивку»!

Южная Африка

В Южной Африке введен полный запрет на продажу алкоголя и даже сигарет. Такие меры ввели, чтобы снизить преступность в регионе. Однако вместе с введением сухого закона начал процветать нелегальный алкогольный рынок. Так на днях поймали двух полицейских, пытающихся купить алкогольные напитки для дальнейшей перепродажи. Министерство внутренних дел заявило, что те, кто подрывает усилия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, будут пойманы и серьезно наказаны.

Грузия

Правительство Грузии с 31 марта также запретило продажу алкогольных напитков. Под запрет попало в том числе вино и пиво. Действовать это распоряжение будет до окончания чрезвычайного положения, объявленного в стране из-за коронавируса.

Мексика

Мексиканцы остались без пива. Министерство здравоохранения страны запретило пивной отрасли работать в период карантина. По данным Национального института статистики и географии Inegi, пивоварение составляет три четверти от общего производства спиртных напитков в стране.

Украина

Пока на Украине один город выступил с инициативой запретить продажу алкоголя — Одесса. Местная полиция попросила мэра города сделать это в период карантина с 20-00 до 10-00, в выходные и праздничные дни. Такой шаг в полиции считают профилактикой коронавируса.

Россия

В России частично приостановлены продажи алкоголя в нескольких регионах. В Якутии введен запрет с 31 марта. Ограничения ввели, так как зафиксировали рост преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

В Забайкалье «сухой закон» введен со 2 из-за режима повышенной готовности в крае.

В Карелии с 1 апреля на покупку спиртных напитков отводятся только четыре часа в сутки. Алкоголь можно приобрести с 10 утра до двух дня.

В Башкирии ограничения чуть послабее. Там можно купить алкоголь с 10 утра до шести вечера.