В России стало меньше заключенных, чем когда-либо в истории

Свыше 10 тысяч заключенных вышли на свободу из‐за нового закона Подробнее

«Следует отметить, что численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории РФ», — добавили в ведомстве.

Меньше всего заключенных по сравнению с началом года оказалось в Свердловской области, Пермском и Красноярском краях.

Помимо этого, снизилось число лиц, содержащихся в следственных изоляторах. По данным на 1 октября эта цифра составила 98 301.

Ранее пресс-бюро ФСИН сообщало, что благодаря либерализации уголовно-исполнительной политики государства число осужденных в России стабильно сокращается. По данным ведомства, только за последние 10 лет их стало меньше почти на четверть миллиона человек.