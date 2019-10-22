  • В России стало меньше заключенных, чем когда-либо в истории

    22 октября 2019, 11:58

    Редакция сайта 360°

    Число осужденных, которые находятся в исправительных колониях, в течение 2019 года снизилось еще на 6%. Сейчас эта цифра, по данным ФСИН, опубликованным в «Интерфаксе», составляет 434 303 человека. В начале года в колониях находилось более 463 тысяч человек.
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    «Следует отметить, что численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории РФ», — добавили в ведомстве.

    Меньше всего заключенных по сравнению с началом года оказалось в Свердловской области, Пермском и Красноярском краях.

    Помимо этого, снизилось число лиц, содержащихся в следственных изоляторах. По данным на 1 октября эта цифра составила 98 301.

    Ранее пресс-бюро ФСИН сообщало, что благодаря либерализации уголовно-исполнительной политики государства число осужденных в России стабильно сокращается. По данным ведомства, только за последние 10 лет их стало меньше почти на четверть миллиона человек.