Интерактивное ТВ для заключенных появится в московском СИЗО

Заключенные столичного СИЗО «Водник» теперь могут скоротать время за просмотром бесплатных каналов или за деньги заказать любимый фильм. ФСИН в качестве эксперимента запустило собственное телевидение в нескольких блоках изолятора.

«Это своего рода интерактивное телевидение для заключенных. Заключенные могут смотреть бесплатный пакет каналов ФСИН ТВ, а могут заказать фильм из предлагаемого списка», — приводит «Интерфакс» слова правозащитника Ивана Мельникова.

Заключенным в СИЗО подключат платное кабельное телевидение Подробнее

Собеседник отметил, что посмотреть кино по заказу можно только за деньги. Стоимость показа одной картины — 199 рублей. Всего в фильмотеке ФСИН ТВ 50 лент.

Мельников также рассказал, что через бегущую строку на ФСИН ТВ администрация СИЗО планирует доводить до заключенных необходимую информацию.

Если эксперимент окажется успешным, то ФСИН ТВ расширит вещание — телевидение будет работать каждой камере во всех следственных изоляторах Москвы.

Ранее член ОНК Москвы Александр Хуруджи рассказал некоторые заключенные «Водника» пожаловались на скромный выбор фильмов и отсутствие некоторых федеральных каналов в предлагаемом ФСИН пакете.