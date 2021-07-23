С животными и без вредных хозяев: в России стала набирать популярность «Цивилизованная аренда»

Семья Пекуровых в Москву приехала из Белоруссии — строить карьеру, растить сыновей, их у Ларисы и Андрея шестеро. Трое живут с родителями. Каждый ребенок требует внимания и личного пространства, поэтому с поиском жилья первое время приходилось нелегко. Подходящий вариант Лариса искала на сайтах недвижимости. На просторах интернета она впервые услышала о «Цивилизованной аренде».

«Мы переехали в Москву примерно год назад и, конечно же, были озадачены поиском комфортного жилья для себя и семьи. В моменте поиска, возможно, это была площадка какая-то, мы увидели это предложение и решили попробовать. Это показалось очень современным, очень быстрым и даже не верилось, что такое возможно: что можно взять качественное, новое жилье, очень уютное — в один клик», — говорит Лариса Пекурова.

В многоэтажку на улице Василисы Кожиной Пекуровы взяли лишь одежду и картины. В новом доме их уже дожидались столы и стулья, кухонный гарнитур, кровати для каждого домочадца и прочая мебель.

Мне не пришлось озадачиваться, во-первых, поиском, во-вторых, подбором мебели, в-третьих, переговорами с частными собственниками квартир. Действительно, я приехала и получила тот результат, которого я ожидала. И это было для меня максимально комфортно, для моей семьи в том числе. Моим ребятам здесь очень нравится Лариса Пекурова жительница Москвы.

«Цивилизованная аренда» — одна из ведущих программ портала «Дом.РФ». Рассчитана на тех, кто заинтересован в комфортном и обустроенном жилье, но приобрести его не может. С арендаторами заключают договор, после оплаты вручают ключи от новостроек с качественной мебелью и бытовой техникой. Стать собственником квартиры нельзя, использовать ее под офис — тоже. А вот наличие домашних животных точно не станет проблемой при заселении.

Человек совершенно в безопасности с точки зрения оплаты проживания в этом доме. Он может прописаться, он может взять с собой либо своего партнера или спутника для проживания, либо даже свое домашнее животное — собаку или кошку, что крайне большая редкость, потому что обычно в частных квартирах не разрешают заводить своих домашних питомцев. А мы не просто разрешаем, мы еще и помогаем ухаживать за этим питомцем, выгуливать его на улице в то время, как жильцы находятся на работе Денис Филиппов заместитель гендиректора «Дома.РФ».

Такой тип аренды особенно популярен на Западе — в Германии процент «цивильного» жилья достиг 55%. В отдельных городах, например в Берлине, — все 80. В России же «Цивилизованная аренда» появилась сравнительно недавно — в 2017-м. Но своего потребителя нашла быстро: 13 проектов, пять регионов — и это за четыре года.

Все потому, что цивилизованная аренда от обычной отличается прозрачностью документации и комфортным сервисом. Арендаторов привлекают четко прописанный договор и удобное мобильное приложение, где можно не только оплатить аренду, но и заказать дополнительные услуги, например, выгул питомцев или клининг.

«Снимать квартиру в наших домах можно не выходя, по сути, из своей квартиры или офиса. Достаточно иметь мобильное приложение или ноутбук. Даже сидя в кафе молодой человек с девушкой, решив жить вместе, могут сделать это просто не выходя из кафе, не успев допить кофе», — отмечает заместитель гендиректора «Дома.РФ» Денис Филиппов.

До конца этого года «Дом.РФ» планирует открыть еще два арендных дома. А после — начать строительство нового жилого комплекса в Тюмени.