Почти 50 тысяч заявок подали на розыгрыш квартиры за прививку в Подмосковье

Количество заявок на розыгрыш квартиры за прививку в Подмосковье достигло уже почти 50 тысяч. На кону жилье в ближнем поясе — Ленинском округе. Участвуют те, кто привился в регионе начиная с 25 июня.

Акция называется «Вакцина наша — квартира ваша». Условие для участия — поставить одну из трех вакцин от коронавируса.

Победителя определят 1 августа в эфире «360». Призом станет квартира в жилом комплексе «Южная Битца».

Он расположен всего в трех километрах от МКАД, подчеркнула министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Количество прошедших вакцинацию людей в Подмосковье превысило уже 2,6 миллиона. И чтобы поощрить их, мы разыграем квартиру Светлана Стригункова.

До метро можно будет добраться за 10 минут на автобусе. До Битцевского лесопарка — за 15 минут пешком.

Этот розыгрыш станет уже вторым по счету. Первый уже помог одной из семей обрести трешку в Серпухове.

Прием заявок завершится 30 июля. Подробности о розыгрыше мы рассказали в материале.