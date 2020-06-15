В России предложили усилить контроль за шаманами и знахарями

В условиях пандемии коронавируса правительство просят усилить контроль за шаманами, народными целителями и знахарями, которые вместо лечения часто просто вредят здоровью граждан.

С такой инициативой выступил депутат от «Единой России» Виктор Зубарев. Он обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой, пишет газета «Известия».

Зубарев предлагает не только усилить меры контроля за такими лицами, как шаманы, знахари и народные целители, но и совместно с нижней палатой создать рабочую группу по разработке профессиональных стандартов для подобных медицинских услуг или полностью их запретить. В медицинском сообществе эту инициативу уже поддержали.

Сфера «околомедицинского консалтинга» разрастается на фоне пандемии коронавируса. Большее распространение такие услуги получили в Сети. Это при том, что у многих из так называемых целителей нет сертификата о возможности оказания медицинской помощи.

В мае в Камеруне умер пастор и кандидат в президенты Франклин Ндифор. Мужчина заявлял о целительных свойствах собственных рук при лечении COVID-19. По стечению обстоятельств умер он как раз от коронавируса. Однако местные жители в пасторе ни только не сомневались, но и ждали, что Ндифор восстанет из мертвых.