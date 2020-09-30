В России предложили расширить доступ к данным о регистрации смерти

В России предложили расширить список лиц, которые могут получить доступ к данным о регистрации смерти. Автором этой инициативы выступило Министерство финансов.

Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на проект поправок в федеральный закон, который был подготовлен ведомством.

Минфин предлагает разрешить доступ к данным Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, а также нотариусам и судебным приставам. Они смогут получить данные о регистрации смерти, которые содержатся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

В пояснительной записке к документу говорится, что нововведение позволит указанным выше структурам «более эффективно выполнять свою работу». Кроме того, они смогут блокировать аккаунты умерших на сайте госуслуг, чтобы ими не могли воспользоваться мошенники.

К документу неоднозначно отнеслись в Госдуме. Там предложили министерству предоставить гарантии того, что не произойдет утечек этих персональных данных.

При этом эксперты данную инициативу считают логичной. Она позволит решить проблему «мертвых душ», считают эксперты, информацией о которых зачастую пользуются в корыстных интересах.

Ранее стало известно о том, что в России захотели подвести мигрантов под единый реестр. МВД планирует обязать их сдавать отпечатки пальцев, а также заводить собственную ID-карту. При этом выдачу разрешений на временное проживание планируют отменить. Казалось бы, нанимать мигрантов будет проще и безопаснее, однако эксперты видят в этом угрозу для бизнеса.