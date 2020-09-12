Мигрантов в России захотели подвести под единый реестр. Так проще для них, но сложнее для бизнеса

МВД планирует обязать мигрантов сдавать отпечатки пальцев, а также заводить собственную ID-карту. При этом выдачу разрешений на временное проживание планируют отменить. Казалось бы, нанимать мигрантов будет проще и безопаснее, однако эксперты видят в этом угрозу для бизнеса.

В России грядут реформы в миграционном законодательстве и поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Об этом недавно заявила Валентина Казакова, начальник главного управления МВД по вопросам миграции. По ее словам, старая система выдачи разрешений на временное проживание себя изжила.

Что предлагается изменить?

Сейчас мигрант, приезжающий в Россию работать, обязан получить трудовой патент. Для этого он при получении миграционной карты на границе должен указать работу как цель визита. После этого он становится на миграционный учет по месту своего проживания в России и оформляет трудовой патент. Эта процедура уже включает в себя и дактилоскопическую экспертизу, и медкомиссию, и тест на знание русского языка.

Однако эти правила не касаются граждан стран, входящих в Таможенный союз, — Киргизии, Казахстана, Армении и Белоруссии. Им достаточно получить разрешение на временное проживание (РВП), после чего они могут приступать к работе без всяких дополнительных документов. РВП дается на три года, потом иностранец может получить вид на жительство.

Новые правила предполагают упростить выдачу трудовых патентов и перевести их в электронную форму, а также отменить выдачу РВП и ВНЖ. Все мигранты будут внесены в единый электронный реестр, по которому работодатели могут свободно на них выходить. Для того чтобы попасть в этот реестр, приезжему нужно будет в течение 30 дней после прибытия в Россию сдать дактилоскопическую экспертизу, в том числе предоставить отпечатки пальцев, и создать собственную электронную ID-карту. При этом он сможет в случае чего поменять цель визита, уже находясь в стране.

Кроме того, работодателю больше не нужно будет оформлять квоту на привлечение иностранной рабочей силы. Вместо этого он сможет искать работников по электронному реестру мигрантов, уже зарегистрированных в России.

Зачем нужны реформы?

Единая база мигрантов позволит контролировать поток и регулировать трудовые отношения. Общая экспертиза сократит количество инстанций, которые нужно посетить, чтобы получить разрешение на работу в России. Наконец, благодаря этому будет проще выявлять нелегальных мигрантов — электронная форма исключает возможность подделки документов.

Особенно это важно в условиях коронавируса. В период пандемии возможность оформлять электронные документы стала очень ценной. Кроме того, россияне столкнулись с безработицей. Ужесточение правил, как ожидается, значительно снизит миграционный поток в Россию.

Хорошо для безопасности, плохо для бизнеса

Однако у таких мер есть две стороны. В разговоре с «360» Андрей Степанов, омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере миграционной политики и трудового законодательства, из положительных моментов отметил лишь возможное снижение количества преступлений. По мнению эксперта, для бизнеса этот шаг все же несвоевременный.

По словам специалиста, это создаст дополнительную нагрузку для бизнеса. Дактилоскопия, скорее всего, будет платной. Даже сейчас мигранты платят немалые деньги при получении трудового патента. В зависимости от регионов сумма разная, но часто достигает 70–80 тысяч рублей. В самых недорогих регионах — не меньше 30 тысяч. Это дополнительные затраты для работодателя, и новые правила таким образом повышают стоимость нахождения мигранта в России.

Мы считаем этот шаг правильным, но несвоевременным. Во время пандемии нужно, наоборот, разгружать бизнес, для которого мигранты являются необходимой составляющей производства. Сегодня бизнес и так еле выживает Андрей Степанов омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере миграционной политики и трудового законодательства.

Польза от сокращения числа мигрантов тоже сомнительна. Если их станет меньше, сократятся трудовые ресурсы, увеличится цена на товары. Кроме того, при оттоке рабочей силы увеличится миграция внутри страны.

«Рабочие-мигранты кладут кирпич на стройках Москвы и получают 60 тысяч рублей в месяц. Если их не будет, работодатель вынужден будет на это место взять российского рабочего, расходы на которого уже повысятся. Соответственно, это повысит стоимость квадратного метра жилья в Москве, стоимость московского хлеба — в общем, каждого товара», — заявил Степанов.