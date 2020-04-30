В России предложили объявить амнистию по легким статьям КоАП

Россиян впервые предложили амнистировать по легким статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Цель такой инициативы в смягчении негативных социально-экономических последствий распространения коронавирусной инфекции.

В ближайшее время проект постановления «Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения», внесут в Госдуму. Авторы документа — депутаты Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Алексей Диденко. Проект приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, пишет газета «Известия».

Парламентарии предложили простить россиянам штрафы, в частности, за большинство нарушений правил дорожного движения, за безбилетный проезд и так далее. Амнистия в случае принятия, по мнению депутатов, поддержит россиян в тяжелой экономической ситуации.

Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Игорь Лебедев считает, что простить населению какие-то мелкие штрафы было бы правильно. Это, по его словам, серьезно не скажется на доходах федерального бюджета.

Подобная разовая акция возможна, считают эксперты. Но главное, по их мнению, чтобы люди понимали, что постоянно прощать штрафы им не будут.

Ранее «Коммерсант» написал, что в новую версию КоАП не включили приложения «Помощник Москвы» и «Народный инспектор» для фиксации нарушения правил парковки водителей. Пока в новых правилах будет указано, что автоматические комплексы должны «работать без какого-либо непосредственного воздействия на них человека». Поправка была предложена Минюстом, в Думе ее поддержали.