Приложения для наказания водителей могут запретить
Как написала газета «Коммерсант», пока в новых правилах будет указано, что автоматические комплексы должны «работать без какого-либо непосредственного воздействия на них человека». Поправка была предложена Минюстом, в Думе ее поддержали.
Среди других поправок указано, что все комплексы фиксации нарушений ПДД должны функционировать «независимо от действий оператора или пользователя прибора». Среди таких приборов оказались стационарные дорожные камеры и фиксаторы на треногах, но не гаджеты граждан, на которые фотографируются нарушения.
Законность штрафов на основании таких снимков обсуждается с 2015 года, когда гражданам разрешили самостоятельно фиксировать штрафы. Но сейчас есть вероятность, что в будущем уже не получится сформировать на их основе постановление.