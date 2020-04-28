Приложения для наказания водителей могут запретить

В новую версию Кодекса об административных нарушениях (КоАП) не включили приложения «Помощник Москвы» и «Народный инспектор» для фиксации нарушения правил парковки водителей.

Как написала газета «Коммерсант», пока в новых правилах будет указано, что автоматические комплексы должны «работать без какого-либо непосредственного воздействия на них человека». Поправка была предложена Минюстом, в Думе ее поддержали.

Среди других поправок указано, что все комплексы фиксации нарушений ПДД должны функционировать «независимо от действий оператора или пользователя прибора». Среди таких приборов оказались стационарные дорожные камеры и фиксаторы на треногах, но не гаджеты граждан, на которые фотографируются нарушения.

Законность штрафов на основании таких снимков обсуждается с 2015 года, когда гражданам разрешили самостоятельно фиксировать штрафы. Но сейчас есть вероятность, что в будущем уже не получится сформировать на их основе постановление.