Банки захотели блокировать сомнительные переводы без ответа клиентов

Кредитные организации России решили обезопасить своих клиентов максимально и блокировать подозрительные переводы без ответа. Сейчас все операции необходимо разблокировать, если с клиентом не удалось связаться в течение двух рабочих дней.

Чтобы воплотить эту идею в жизнь, банки обратились с просьбой в ЦБ РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на предложения участников платежного рынка.

«Исходя из практики, это нецелесообразно, поскольку за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества. Предлагаем либо исключить эту норму, либо отказывать в проведении операции, если клиент не вышел с нами на связь», — приводит агентство сообщение банка «Тинькофф».

Регулятор эту просьбу рассмотрел и попросил ассоциацию «ФинТех» подготовить дополнительную аргументацию по этому предложению.

Ранее банки придумали еще один способ, как защитить своих клиентов при переводах. Хакеры иногда могут перехватывать SMS с одноразовым кодом для денежных операций. Теперь вместо сообщений будут использовать аналог цифровой подписи.