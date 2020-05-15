В регионах людям предлагают землю под огороды

В нескольких регионах власти стали предлагать жителям участки под посадку овощей. Они предоставляются бесплатно и во временное пользование.

Как пишут «Известия», с такой инициативой выступили власти в Костромской области, Татарстане и Тверской области. Суммарная площадь таких участков составила около двух тысяч гектаров. Такие меры приняты в качестве дополнительной поддержки граждан, оказавшихся в тяжелой экономической ситуации из-за пандемии коронавируса.

Готовность земли к проведению сельскохозяйственных работ не оговаривается. Однако отмечается, что помощь в ее распашке по договоренности с администрациями могут оказать местные сельхозпредприятия.

Одноко люди не сильно заинтересовались этим предложением. В Костромской области откликнулось шесть человек, в Татарстане — пять, в Тверской области — четыре человека.

По мнению директора по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова, такая мера вряд ли будет востребована.

«Сказывается и действующий режим самоизоляции, во время которого многие просто не понимают, как им добраться до участка, и как его возделывать, а также отсутствие реальной возможности сделать это у тех, на кого такие меры рассчитаны в первую очередь», — пояснил он.

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