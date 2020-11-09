В РАН подтвердили связь нехватки витамина D с тяжестью COVID-19

Специалист РАН подтвердил, что неправильное питание и недостаток некоторых витаминов действительно влияют на тяжесть течения инфекционных болезней. Отсутствие в организме важных микроэлементов ухудшает работу некоторых систем и тормозит борьбу с последствиями заражения.

«Нехватка незаменимых аминокислот, солей ряда металлов (цинк, магний, калий, кальций и т.д.), ДНК и РНК, витаминов приводит к тому, что организм работает ненормально. Когда он работает ненормально, тогда и течение всех заболеваний будет тяжелее, чем в случае сбалансированного питания», — рассказал Ura.ru член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

Ученый отметил, что витамин D обеспечивает усвоение кальция и фосфора из пищи в кишечнике. Этот витамин образуется под влиянием солнечного света. Дополнительно получить его можно, включив в рацион жирную рыбу.

Группа британских исследователей изучила статистику по заражению коронавирусом и пришла к выводу, что тяжесть СОVID-19 связана с местом проживания инфицированного. В северных широтах, где людям не хватает солнечного света и витамина D, тяжелые случаи регистрируют чаще.