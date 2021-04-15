Подход к соцподдержке в России изменят

Российские власти намерены сконцентрировать внимание на реально нуждающихся. В правительстве обсуждают новые подходы к определению этой группы. Эффективная социальная поддержка должна быть адресной.

Глава Минфина Антон Силуанов напомнил об изменении подходов к социальной поддержке россиян на заседании Общественного совета при министерстве. Его слова привела газета «Известия».

«Мы хотим сконцентрировать внимание на нуждающихся», — подчеркнул министр.

Каким образом будет повышена адресность выплат и оказана поддержка малоимущим, правительство пока обсуждает.

Однако ряд ориентированных на эти цели инструментов уже запущен или включен в план по применению — например, система электронных сертификатов на основе платежной системы «Мир». По новым правилам с 1 апреля выплачивают и пособия для семей с детьми от трех до семи лет: их начисляют в зависимости от среднедушевого дохода семьи.

Пилотный проект по определению нуждающихся семей для оказания им адресной поддержки поручили провести ФНС, Минтруду, Пенсионному фонду и Росстату. Данные будут собирать с государственных информационных ресурсов.

Эксперты согласились с необходимостью сделать социальную поддержку более адресной — так повысится ее эффективность. При этом критерии нуждаемости они призвали совершенствовать активнее. Специалисты также обратили внимание, что этот показатель стоит измерять не только денежным доходом, но и потреблением.