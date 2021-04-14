Снижение уровня бедности в России связали с выплатами семьям в пандемию

Снижению уровня бедности способствовали выплаты семьям с детьми во время пандемии коронавируса, рассказали журналистам в пресс-службе Минтруда. Там также отметили, что работа в этом направлении будет продолжена, в том числе за счет увеличения размера выплат на детей от трех до семи лет.

«Минтруд продолжит планомерную работу по реализации социальной политики, направленной на снижение уровня бедности. В этом году был принят целый ряд мер, которые, несмотря на влияние пандемии, позволили снизить уровень бедности», — говорится в заявлении министерства, фрагмент которого приводит РИА «Новости».

Акцент в работе, как подчеркнули в Минтруде, был сделан на поддержку семей с детьми. В частности, существенно смягчились критерии выплаты на детей до трех лет. В 2020 году впервые была введена на федеральном уровне поддержка для семей с детьми от трех до семи лет включительно.

При этом в четвертом квартале постепенно стабилизировалась ситуация на рынке труда. Планомерная работа по снижению уровня бедности будет продолжена в 2021 году.

Как добавили в министерстве, достижению плановых показателей будет способствовать увеличение размеров выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, распространение механизма социального контракта во всех регионах страны, а также меры по возвращению уровня занятости к допандемическим показателям.

Количество россиян, чей доход был ниже 11 329 рублей в месяц, в четвертом квартале 2020 года составило 13,5 миллиона человек. Это 9,2% от всего населения страны. Такие данные привел Росстат. Предварительная оценка в целом по итогам 2020 года показала, что общее количество малоимущих россиян составило 17, 8 миллиона человек, это на 300 тысяч меньше, чем в 2019 году.