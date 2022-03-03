В Подмосковье с 4 марта отменят QR-коды

В Подмосковье с 4 марта отменяют QR-коды, сообщил Мособлштаб. Также снимаются все ограничения на посещение общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.

При этом продолжат действовать некоторые ограничения. Для граждан старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями рекомендован домашний режим, ношение масок остается обязательным, как и соблюдение социальной дистанции.

Публичные мероприятия по-прежнему проводить нельзя, за исключением организуемых органами государственной власти. Это не относится к культурным, оздоровительным, зрелищным, спортивным, оздоровительным, развлекательным и другим подобным мероприятиям.

Привитому от ковида человеку надо сделать тест на антитела к нуклеокапсиду, а не к S-белку, чтобы узнать, переболел ли он бессимптомно. Об этом ранее сообщила руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИЭ Елена Тиванова.