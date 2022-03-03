Назван способ узнать, переболел ли привитый бессимптомно

Привитому от ковида человеку надо сделать тест на антитела к нуклеокапсиду, а не к S-белку, чтобы узнать, переболел ли он бессимптомно. Об этом сообщила руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИЭ Елена Тиванова.

«Когда мы болеем, то контактируем с целым вирусом, со всеми его структурами, и значит, после болезни у нас появляются антитела и к S-белку, и к нуклеокапсиду», — сказала Тиванова РИА «Новости».

По ее словам, в России существуют разные тесты на антитела к коронавирусу. Антитела к нуклеокапсиду — внутренней структуре коронавируса, дадут информацию о том, имел ли человек контакт с коронавирусом. Антитела к S-белку — защитные, они не дают возможность коронавирусу прикрепиться к рецептору клетки, проникнуть туда и начать там размножаться.

Эксперт отметила, что если человек сделал цельновирионную вакцину, в которой есть убитый вирус, то иммунная система видит S-белок и нуклеокапсид.

«Таким образом, если у человека обнаружены антитела и к S-белку, и к нуклеокапсиду, значит, он переболел, либо он вакцинировался цельновирионной вакциной (например, КовиВак)», — добавила она.

Если антитела окажутся только к S-белку, то, скорее всего, человек не болел, но вакцинировался.