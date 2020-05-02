В Подмосковье рассказали о выявленных в общественном транспорте пассажирах без QR-кодов

Сотрудники подмосковного Минтранса и росгвардейцы провели рейды на общественном транспорте. За два дня выявили 34 случая поездок без специального пропуска.

Источник фото: телеканал «360»

Во время проверки выявили четырех пассажиров без пропуска в возрасте от 65 лет. Три человека катались без пропуска в электричках. Один нарушитель режима ехал в такси — ему и водителю вынесли постановление.

В Подмосковье на период майских праздников проходят усиленные проверки на общественном транспорте. Пассажиров просят предъявить пропуска, следят за соблюдением социальной дистанции.

Во время поездок в общественном транспорте жителям Московской области рекомендовано носить маски. Пока это необязательно, однако с 12 мая в регионе вводят масочный режим. За появление в общественных местах без этого средства защиты будут штрафовать. За соблюдением новых ограничений будут следить полицейские.

По последним данным, в Московской области выявили 13 314 зараженных 2019-nCoV. От болезни COVID-19 умерли 110 жителей региона. Выздоровели 507 человек.