В Петербурге установили памятник Виктору Цою
Начальник районного отдела культуры Ирина Быстрова сообщила изданию «Петербургский дневник», что Цой какое-то время жил в Кировском районе.
«Памятник установлен в сквере на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и Проспекта Ветеранов, на выходе из метро Проспект Ветеранов. Мы шли к этой цели долгих 12 лет. Сегодня исполнилась последняя воля Валентины Васильевны Цой, мамы Виктора», — сообщили в фонде памяти.
Официальная дата открытия станет известна вечером 17 августа, но работники фонда памяти решили не прятать памятник в короб.
Лидер группы «Кино» Виктор Цой погиб 30 лет назад в автомобильной аварии. Он похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга, где 15 августа состоялся концерт, посвященный его памяти. Сейчас в Петербурге в галерее KGallery проходит выставка его живописных работ и личных вещей под названием «Цой. Не кончится лето». Она продлится до 13 сентября.