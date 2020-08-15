В Петербурге установили памятник Виктору Цою

Фонд «Памяти Виктора Цоя» сообщил, что 15 августа в Кировском районе Санкт-Петербурга на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и Проспекта Ветеранов был установлен трехметровый бронзовый памятник музыканту работы скульптора Матвея Макушкина.

Начальник районного отдела культуры Ирина Быстрова сообщила изданию «Петербургский дневник», что Цой какое-то время жил в Кировском районе.

«Памятник установлен в сквере на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и Проспекта Ветеранов, на выходе из метро Проспект Ветеранов. Мы шли к этой цели долгих 12 лет. Сегодня исполнилась последняя воля Валентины Васильевны Цой, мамы Виктора», — сообщили в фонде памяти.

Официальная дата открытия станет известна вечером 17 августа, но работники фонда памяти решили не прятать памятник в короб.

Лидер группы «Кино» Виктор Цой погиб 30 лет назад в автомобильной аварии. Он похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга, где 15 августа состоялся концерт, посвященный его памяти. Сейчас в Петербурге в галерее KGallery проходит выставка его живописных работ и личных вещей под названием «Цой. Не кончится лето». Она продлится до 13 сентября.