Петербуржцы устроили на могиле Цоя концерт

К могиле приехали люди разных возрастов, некоторые из них исполняли любимые композиции под гитару. Поклонники музыканта также хором спели «Кукушку» и возложили к надгробию цветы.

На заднем фоне установлен баннер с черно-белым портретом музыканта.

Собравшиеся почтили память рок-музыканта в 30-ю годовщину со дня его смерти.

Люди с цветами и гитарами начали собираться на кладбище с раннего утра. Около 08:00 приезжал и отец звезды Роберт Цой. Он постоял у могилы сына, после «навестил» жену и невестку, похороненных неподалеку. На кладбище он пробыл недолго, но успел признаться, что его любимая песня сына — «Стук», сообщил сайт kp.ru.

Лидер группы «Кино» разбился на дороге Слока — Талси под Ригой 15 августа 1990 года. По официальной версии, музыкант уснул за рулем, в результате чего врезался в пассажирский автобус. Цою было 28 лет.

Рок-музыкант в воспоминаниях друзей и знакомых — в материале «360».