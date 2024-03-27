Общество 27 марта 2024, 21:17 В Петербурге почтили память жертв теракта перед концертом «Пикника» В Петербурге концерт «Пикника» начался с минуты молчания по жертвам теракта Freepik

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В Санкт-Петербурге перед началом благотворительного концерта группы «Пикник» почтили память жертв теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В память о погибших я объявляю минуту молчания», — сказал лидер коллектива Эдмунд Шклярский.

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После его слов весь зал встал. Шклярский еще перед концертом рассказал, что из программы убрали все «неуместные» песни.

Если 22 марта люди пришли как на праздник, то сегодня некоторые зрители, которые были тогда в Crocus City Hall, приехали специально, превозмогли себя, добавил лидер «Пикника».

Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших.

До этого сообщали, что на благотворительном концерте «Пикника» в Санкт-Петербурге будут приняты дополнительные меры безопасности, в частности, усилят охрану.

Ранее подмосковный главк МЧС опубликовал предварительный список погибших в ходе теракта, который увеличился до 143 человек. Его еще будут корректировать, исходя из данных судебно-медицинских экспертиз.