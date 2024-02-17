Общество 17 февраля 2024, 02:59 В Петербурге армянин потребовал вернуть гражданство РФ, отнятое за преступление РИА «Новости»

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Уроженец Армении, проживающий в Санкт-Петербурге, подал иск о возвращении ему гражданства России, аннулированного решением УМВД по Кировскому району из-за наличия у него судимости. Об этом сообщило издание «Закс.Ру».

Мужчину лишили российского гражданства в конце прошлого года, так как в 2020 году он был осужден условно по статье о незаконном сбыте наркотиков.

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В своем иске он указал, что появился на свет в 1982 году в Ереване, но в 1992 году переехал с родителями в Санкт-Петербург. С того времени вся его жизнь связана только с Россией, а с другим государством нет правовой связи.

Иск стал первым подобным в Санкт-Петербурге, поэтому дело может оказаться прецедентом, способным повлиять на будущие решение в подобных ситуациях, сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба городских судов.

Мужчина исходит из того, что на момент получения гражданства в 2014 году он не мог знать, что произойдет в 2020 году, поэтому нельзя было применять к нему поправки к закону «О гражданстве», принятые весной 2023 года.

«Мои действия не образуют объективной стороны правонарушения», — утверждает истец.

Материалы дела уже переданы судье.

Ранее петербургские полицейские задержали подозреваемого в нападении на водителя автобуса.