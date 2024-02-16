16 февраля 2024, 15:59
Петербургские полицейские задержали подозреваемого в нападении на водителя автобуса
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали мужчину, который подозревается в нападении на водителя автобуса. Об этом сообщил сайт Gazeta.SPb.
Трое неизвестных пассажиров избили шофера на остановке «Улица Стойкости» 13 февраля. Пострадавший получил различные травмы, в том числе перелом и ссадины.
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Отмечается, что полицейские задержали одного из подозреваемых на улице Партизана Германа. Ранее он уже был судим за грабежи.
Санкт-Петербург
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