«ВКонтакте» поможет перенести фото и видео из Instagram в пару кликов

Приложение, разработанное «ВКонтакте», поможет перенести в социальную сеть все видео и фото, загруженные на страницу в Instagram. Об этом сообщила пресс-служба «ВК».

В приложении «Instagram менеджер» пользователям необходимо указать ссылку на свой аккаунт или имя пользователя, после чего все материалы попадут в закрытый альбом во «ВКонтакте».

Приватность альбома пользователь социальной сети может поменять в любой момент.

Также есть возможность сохранить собственные видео из Instagram и короткие видеоролики Reels, которые загрузятся в раздел «Видео» во «ВКонтакте». После завершения загрузки пользователь получит соответствующее уведомление.

С 14 марта в России заблокировали сервис Instagram, Роскомнадзор внес его в список запрещенных сайтов.

Российские власти решили заблокировать Instagram из-за «размещения информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан».