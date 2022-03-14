Instagram официально внесли в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора

Приложение Instagram официально внесено в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Доступ к социальной сети Instagram ограничили на территории России с 0:00 14 марта. По данным GlobalCheck, доступность сервиса сейчас составляет 0%.

После того как стало известно о блокировке Instagram в связи с изменениями его редакционной политики, российские чиновники и главы регионов массово объявили об уходе из сети.

Российские власти решили заблокировать Instagram из-за «размещения информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан». Материнскую компанию Instagram — Meta — в России собираются объявить экстремистской организацией.

Помимо Instagram, в Meta входят соцсеть Facebook и мессенджер WhatsApp.

Глава социальной сети Instagram Адам Моззери негативно оценил решение Роскомнадзора о блокировке на территории России. По его мнению, таким образом миллионы людей останутся отрезаны от мира — и это неправильно.