«Начались незаконные увольнения». Незарытые детские могилы под Барнаулом назвали следствием конфликта с руководством

На кладбище в поселке Власиха в Барнауле нашли незарытые детские могилы. В администрации заявили, что все исправят, как только починят трактор. Но причина оказалась совсем не в неисправной технике, а во внутреннем конфликте в руководстве погоста. В ситуации разбирался «360».

Скандал начался после того, как заведующий кладбищем Владимир Каминский снял и распространил видео, в котором показал несколько незарытых могил на погосте. По словам автора, публикация этого материала грозит ему увольнением, но его и так отстранили от работы с захоронениями. Сейчас это зона ответственности старшего смотрителя Никиты Гончарова.

Руководитель МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» Виталий Иконников между тем заверил, что впервые слышит о незакопанных могилах. Но быстро взял свои слова назад и обвинил в произошедшем сломавшийся трактор.

Незарытые детские могилы нашли на кладбище в Барнауле Подробнее

Один из сотрудников кладбища, который просил не называть его имени, поделился с «360» подробностями происходящего вокруг погоста во Власихе. По словам мужчины, на кладбище разгорается конфликт между новым руководством погоста и рядовыми сотрудниками. И причина того, что могилы стоят незарытые, совсем не в сломанном тракторе.

«Начальник ругается на подчиненных. Есть записи, где он матом с ними говорит, начались незаконные увольнения. Поэтому началась вот такая бесхозность и беспорядок. И почему бы нам не настоять на своем, если он наглеет? Это вот могилы безродных, отвечает за них Никита Гончаров. Он новый смотритель кладбища, пришел весной», — рассказал сотрудник кладбища.

По его словам, могила должна быть закопана незамедлительно после того, как в нее опустят гроб. Этот порядок должны обеспечить Иконников и Гончаров. Но, отметил мужчина, трактор закапывает могилы по одному регламенту, а если пригласить гробокопателей, чтобы они зарыли вручную захоронения, то им нужно платить отдельные деньги.

«Платить они не хотят. Ждут трактор. Его чинят, но время тянется», — добавил сотрудник кладбища, отметив, что нарушений на погосте полным-полно. От самодурства руководства страдают все подчиненные, но почему-то все молчат.

Когда новость была готова к публикации, стало известно, что на кладбище во Власихе к незарытым могилам пришли люди с лопатами. Захоронения стали забрасывать землей вручную.